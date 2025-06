Zoffili | Fondamentali prevenzione e cooperazione interparlamentare nella lotta al traffico di droghe sintetiche

In un momento cruciale nella lotta contro il traffico di droghe sintetiche, Eugenio Zoffili sottolinea l'importanza di rafforzare la prevenzione e la cooperazione interparlamentare. Durante la Giornata Internazionale dedicata a questa battaglia, il Rappresentante Speciale dell’OSCE invita governi e organizzazioni a unire le forze attraverso il multilateralismo, affinché si possano contrastare efficacemente le minacce emergenti. La sfida richiede impegno condiviso e azioni coordinate per un futuro più sicuro e resiliente.

ROMA – In occasione della Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe il Rappresentante Speciale dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE per il contrasto alla criminalitĂ organizzata, Eugenio Zoffili ha esortato parlamenti, governi e organizzazioni internazionali a intensificare gli sforzi contro le droghe sintetiche tramite il multilateralismo, con un’attenzione prioritaria alla prevenzione. Zoffili ha partecipato questa settimana a diversi eventi a Vienna per rafforzare l’impegno internazionale. Martedì, intervenendo all’ONU al primo incontro globale della Rete Internazionale per la Legislazione sulle Droghe, ha evidenziato l’aumento della domanda di droghe sintetiche nell’area OSCE, illustrando le nuove strategie delle organizzazioni criminali, che diversificano le rotte e utilizzano tecnologie avanzate e criptovalute per finanziare le loro operazioni in modo anonimo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it