Zelensky | ‘trionferemo contro la Russia se ci sarà unità tra Europa e Usa’

In un appello vibrante alla solidarietà internazionale, il presidente ucraino Zelensky sottolinea che la chiave del successo contro l’invasione russa risiede nell’unità tra Europa e Stati Uniti. Durante l’Assemblea del Consiglio d’Europa, ha ribadito che solo lavorando insieme l’Ucraina potrà trionfare. Con un “incontro lungo e significativo” con Trump in vista, le alleanze mondiali potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del conflitto. La speranza di una vittoria condivisa si fa più forte.

