Zelensky | se Europa e Usa uniti vinceremo

Nel cuore di Strasburgo, Zelensky lancia un appello alla solidarietà internazionale: “Se Europa e USA restano uniti, vinceremo”. Il presidente ucraino sottolinea l’importanza di un legame forte con le potenze occidentali, auspicando un’unità decisiva per sconfiggere le sfide attuali. La sua voce risuona come un invito a rafforzare la collaborazione globale, perché solo con coesione e determinazione si può sperare in un futuro di pace e stabilità.

Strasburgo, 26 giu. (askanews) -L'Ucraina può vincere solo se Stati Uniti e Europa restano uniti. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, davanti al Consiglio d'Europa a Strasburgo. "Conoscete il presidente Trump? Abbiamo bisogno di un forte legame con lui - ha dichiarato - Abbiamo bisogno dell'Europa, penso che abbiamo bisogno di unità tra Europa e Stati Uniti e prevarremo". Zelensky lo ha detto qualche ora dopo un incontro faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti all'Aia, a margine del vertice Nato durante il quale hanno discusso "dell'acquisto dei sistemi di difesa aerea americani", ha riferito il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky: se Europa e Usa uniti, vinceremo

In questa notizia si parla di: uniti - europa - zelensky - vinceremo

Meloni riceve i vertici di Ecr a Roma: “Uniti per un’Europa più forte”. Focus su Ucraina, elezioni e agenda strategica - Giorgia Meloni apre le porte di via della Scrofa ai vertici di ECR, dando vita a un incontro decisivo per un'Europa più forte.

Translate postZelensky: "Europa e Usa siano uniti e vinceremo" Vai su X

IN DIRETTA DA TRIESTE - FERMIAMO I VENTI DI GUERRA! CORTEO REGIONALE A TRIESTE – 31 MAGGIO, ORE 16:00 PIAZZA SAN GIOVANNI L’Europa investe 800... Vai su Facebook

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Europa e Usa siano uniti e vinceremo. LIVE; Zelensky: se Europa e Usa uniti, vinceremo; Nato, come cambia la spesa entro il 2035 e cosa farà la Spagna. I dati.

Zelensky: se Europa e Usa uniti, vinceremo - Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, davanti al Consiglio d’Europa a Strasburgo. askanews.it scrive

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Europa e Usa siano uniti e vinceremo". LIVE - Al vertice Nato Mosca viene definita una "minaccia", ma dalla dichiarazione finale sparisce l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza atlantica. Scrive tg24.sky.it