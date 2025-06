Zelensky all' Ue ' per pace vera price cap a 30 dollari'

Il presidente Zelensky scende in campo all'UE con una richiesta chiara e ferma: fissare un prezzo massimo di 30 dollari al barile per il petrolio russo. Un passo decisivo per indebolire le finanze di Mosca e favorire una pace autentica e duratura. La proposta, supportata da dati e strategia, sottolinea come il controllo delle entrate energetiche sia fondamentale per fermare l'aggressione. Lo sforzo collettivo è più che mai necessario: la pace si costruisce anche così.

"I fatti sono chiari: per ridurre la propensione alla guerra della Russia, è necessario ridurre le sue entrate petrolifere. Vi prego quindi di sostenere ulteriori misure per abbassare il tetto massimo del prezzo del petrolio russo. Un tetto di 45 dollari potrebbe contribuire ad avvicinare la pace. Ma per una pace vera e duratura, è necessario fissare un prezzo di 30 dollari al barile per impedire alla Russia di finanziare la sua aggressione". Lo ha detto il presidente ucraino Volodmyr Zelensky rivolgendosi ai leader Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky all'Ue, 'per pace vera price cap a 30 dollari'

