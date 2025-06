Zaniolo nuova occasione per rilanciarsi in Italia? Lo cerca il Torino

Dopo un’annata difficile tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò Zaniolo vede ora il Torino come la sua possibile rinascita in Serie A. Il club granata sta valutando con attenzione un’operazione a sorpresa per riportare in Italia il talentuoso attaccante, desideroso di riscatto e protagonismo. Questa opportunità potrebbe essere il trampolino di lancio che Zaniolo stava aspettando per riconquistare la scena internazionale e rilanciarsi definitivamente nel calcio che conta.

Nuova occasione per Nicolò Zaniolo di rilanciarsi in Serie A: dopo la stagione complicata tra Atalanta e Fiorentina, ci pensa il Torino Il Torino sta valutando seriamente un colpo a sorpresa per rinforzare il reparto offensivo: Nicolò Zaniolo. Il talento classe ’99, che compirà 26 anni il 2 luglio, è alla ricerca di una nuova . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zaniolo, nuova occasione per rilanciarsi in Italia? Lo cerca il Torino

In questa notizia si parla di: zaniolo - torino - occasione - rilanciarsi

Tuttosport - il Torino pensa seriamente a Zaniolo - Il Torino si prepara a fare sul serio: Nicolò Zaniolo è diventato il nome caldo nel mercato, con il club pronto a puntare forte per portarlo in granata.

Tuttosport - il Torino pensa seriamente a Zaniolo; Il Torino pensa a Zaniolo, Tuttosport: Le remore riguardano il carattere; Calciomercato Fiorentina: idea Zaniolo da Torino.

Calciomercato | Zaniolo, nuova occasione in Serie A: i dettagli - Dopo i due prestiti all'Atalanta e alla Fiorentina, l'ex calciatore della Roma ha fatto ritorno in Turchia, ... Come scrive lalaziosiamonoi.it

Torino valuta Zaniolo per rinforzare la trequarti offensiva - Il Torino pensa a Nicolò Zaniolo per rinforzare la trequarti: contatti avviati, Cairo e Baroni valutano l'ex Roma per il nuovo progetto. Segnala europacalcio.it