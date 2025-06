Zanetti | Proteggerò Chivu tutta la squadra del triplete è con lui

Javier Zanetti, icona e cuore pulsante dell'Inter, ha espresso parole di grande ammirazione e stima per Cristian Chivu, nuovo allenatore nerazzurro. Dopo la vittoria contro il River Plate, Zanetti ha garantito protezione, sicurezza e affetto, sottolineando i valori umani che uniscono tutta la squadra nel triplete 2010. Sono queste le parole di un leader che crede nel futuro e nella forza della collaborazione. Un messaggio che ispira fiducia e unità.

Zanetti ha speso bellissime parole nei confronti di Cristian Chivu, nuovo allenatore interista. Stanotte la bella vittoria sul River Plate. Pupi promette protezione, sicurezza e tanto affetto. Queste le sue parole. VALORI UMANI IMPORTANTI – Javier Zanetti a Sport Mediaset ha parlato benissimo dell’allenatore dell’Inter e suo ex compagno Cristian Chivu. Pupi ha promesso di proteggerlo in questa nuova avventura. Queste le bellissime parole di affetto: « Prima di tutto sono felicissimo per questa chance che sta avendo Cristian, che è un mio fratello, uno dei fratelli della squadra del triplete. Nella chat della squadra gli abbiamo detto che ogni volta che scendo in campo in panchina non sarà da solo, ma tutti saremo con lui. 🔗 Leggi su Inter-news.it