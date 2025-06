Zanetti a Mediaset | Felicissimo per Chivu sarò al suo fianco e lo proteggerò! Fondamentale investire sui giovani come Carboni e Pio Esposito ho una speranza

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, si mostra entusiasta e fiducioso prima della sfida contro il River Plate nel Mondiale per Club. Con il suo spirito di squadra e il supporto a Chivu, il nostro leader sottolinea l’importanza di investire sui giovani come Carboni e Pio Esposito, sperando in un futuro brillante. La passione e la determinazione dei nerazzurri sono più vive che mai: il cuore di Milano batte forte, pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match del Mondiale per Club contro il River Plate. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter River Plate, match valevole per il terzo e ultimo turno del gruppo E del Mondiale per Club, il vicepresidente dei nerazzurri Javier Zanetti ha presentato così la sfida contro gli argentini di Marcelo Gallardo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sport Mediaset. « E’ una partita speciale, una grande emozione vedere una squadra argentina che porta tantissimi tifosi: il River è una delle squadre più importanti da noi, ha una grande storia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti a Mediaset: «Felicissimo per Chivu, sarò al suo fianco e lo proteggerò! Fondamentale investire sui giovani come Carboni e Pio Esposito, ho una speranza»

In questa notizia si parla di: zanetti - mediaset - felicissimo - chivu

Zanetti e gli eroi del Triplete al fianco di Chivu: In panchina non sarà mai solo; Zanetti a Mediaset: Chivu un fratello, si merita questa opportunità. Ecco cosa abbiamo scritto nella...; Zanetti: Proteggerò Chivu. Giovani fondamentali.

Inter, Zanetti: "Chivu? Spero in un lungo progetto, lo proteggerò. Noi del Triplete sempre con lui in panchina" - Javier Zanetti, vicepresidente dell`Inter, ha parlato a Sport Mediaset prima della sfida contro il River Plate, l`ultima nel girone E del Mondiale per Club FIFA:. Scrive calciomercato.com

Zanetti e gli eroi del Triplete al fianco di Chivu: "In panchina non sarà mai solo" - Prima del match tra Inter e River Plate Javier Zanetti ha parlato cosi ai microfoni di Sportmediaset: "La partita e speciale, e una grande ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it