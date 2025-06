Zanetti a Dazn | Chivu è un fratello contento che lui abbia questa opportunità Noi del gruppo del Triplete gli abbiamo detto…

Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, si prepara a vivere un’altra emozionante sfida nel mondo del calcio internazionale. Prima del match tra il suo ex team e il River Plate, Zanetti ha espresso tutta la sua gioia e orgoglio per questa opportunità, sottolineando l’importanza di rappresentare l’Italia e il calcio sudamericano. Le sue parole rispecchiano un cuore diviso tra passato e presente, con la passione che brilla più forte che mai.

Zanetti, le parole dell’ex capitano dell’Inter prima del match valevole per il terzo incontro del girone E del Mondiale per Club contro il River Plate. Javier Zanetti, l’ex capitano dell’ Inter ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio della partita contro il River Plate. LE PAROLE DI ZANETTI – «Sicuramente è una grande emozione affrontare una squadra argentina come il River Plate che ha una grande storia e tifoseria. Per noi è una partita importantissima. Sono contento che Chivu abbia quest’opportunità perché è un fratello della famiglia dell’Inter del triplete. Nella chat che abbiamo gli abbiamo detto che ogni volta che lui scenderà in panchina, tutta la squadra sarà con lui, noi saremo con lui. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti a Dazn: «Chivu è un fratello, contento che lui abbia questa opportunità. Noi del gruppo del Triplete gli abbiamo detto…»

