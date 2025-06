Zandalasini | Contro la Turchia abbiamo reagito di cuore Questo è l' anno giusto

La stella dell’Italbasket femminile, Zandalasini, ha guidato la squadra con cuore e determinazione contro la Turchia, dimostrando che il 2023 è davvero l’anno giusto. Dopo 30 anni, l’Italia torna in semifinale di un Europeo, grazie alla forza di un gruppo capace di reagire agli errori. Ora, con il Belgio, si apre una nuova sfida: la nostra passione non si ferma qui!

La stella dell'Italbasket femminile, che è tornata dopo 30 anni in semifinale di un Europeo: "La forza di questo gruppo è stata saper reagire agli errori. Ora col Belgio ce la giochiamo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zandalasini: "Contro la Turchia abbiamo reagito di cuore. Questo è l'anno giusto"

Pagelle Italia-Turchia 76-74 basket femminile: Cubaj trascinatrice, Zandalasini non trema, grande prova di gruppo. E che Keys! - Una notte mozzafiato al Pireo, dove l’Italia di basket femminile ha scritto una pagina storica: semifinale europea dopo trent’anni.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Italbasket Tra le prime 4 dell’Europeo!!! Un sogno che si avvera a 30 anni di distanza dall’Argento di Brno. Battendo oggi la Turchia al Pireo (76-74 dts) la Nazionale Femminile si è qualificata per le Vai su Facebook

