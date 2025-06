Zalewski a Dazn | Cercheremo di dare il massimo per i nostri tifosi Il riscatto? Sono molto contento la cena da offrire alla squadra è il minimo!

Prima del calcio d’inizio del Mondiale per Club, Nicola Zalewski ha espresso tutta la sua determinazione e entusiasmo per la sfida contro il River Plate. Con un sorriso e tanta voglia di vincere, l’esterno dell’Inter ha dichiarato: “Cercheremo di dare il massimo per i nostri tifosi; il riscatto è molto importante.” La speranza è di regalare una serata indimenticabile ai supporter nerazzurri, e anche la cena offerta alla squadra rappresenta un gesto di gratitudine e unità.

L’esterno dell’Inter, Nicola Zalewski, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il River Plate nel Mondiale per Club. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter River Plate, match valevole per il terzo e ultimo turno del gruppo E del Mondiale per Club, l’esterno dei nerazzurri Nicola Zalewski ha presentato così la sfida contro gli argentini di Marcelo Gallardo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn. SUL MATCH DI OGGI – « Sicuramente è un partita molto complicata. Conosciamo l’avversario, abbiamo visto come giocano. Cercheremo di dare il massimo per questi colori e per i nostri tifosi, cerchiamo di portare a casa la vittoria ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zalewski a Dazn: «Cercheremo di dare il massimo per i nostri tifosi. Il riscatto? Sono molto contento, la cena da offrire alla squadra è il minimo!»

