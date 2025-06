Ypsilon HF | due cuori una Lancia

Dalle strade di Balocco alle piste di gara, la Lancia Ypsilon HF e HF Line incarnano due anime distinte ma entrambe piene di passione e carattere. Due cuori pulsanti sotto un nome che evoca grinta e stile, pronti a sfidare ogni limite. In un mondo dove ogni curva racconta una storia, preparati a scoprire come questa leggenda si rinnova, lasciando il segno anche quest’anno.

Lancia Ypsilon HF e Ypsilon HF Line: stesso nome, stessa grinta, ma due personalitĂ agli antipodi. A Balocco, tra giri secchi, curve maliziose e l’ombra leggendaria di Biasion, Lancia torna a correre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ypsilon HF: due cuori, una Lancia

