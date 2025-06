Yourbiz acquisisce Fontimedia e rafforza la leadership nel MarTech e SalesTech B2B

Yourbiz acquisisce Fontimedia, consolidando la propria leadership nel MarTech e SalesTech B2B in Italia. Con oltre 20 anni di esperienza, questa operazione rafforza la posizione di Yourbiz come partner strategico per la crescita digitale delle aziende, unendo competenze innovative e una rete consolidata di soluzioni. Con questa acquisizione, Yourbiz unisce forze e risorse per offrire ai clienti servizi ancora più avanzati e personalizzati, aprendo nuove strade verso il successo digitale.

Treviolo. Yourbiz Srl, agenzia di digital marketing con oltre 20 anni di esperienza nel settore B2B, ha acquisito il 51% di Fontimedia Srl, altra storica realtà del marketing digitale specializzata nell’inbound marketing. L’operazione rafforza la leadership di Yourbiz nel panorama italiano del MarTech e SalesTech, consolidandone il ruolo di partner strategico per la crescita digitale delle imprese B2B. Con questa acquisizione, Yourbiz unisce competenze e visione per offrire un supporto ancora più strutturato alle aziende che vogliono rafforzare la propria presenza online e aumentare l’efficacia dei processi di marketing e vendita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Yourbiz acquisisce Fontimedia e rafforza la leadership nel MarTech e SalesTech B2B

In questa notizia si parla di: yourbiz - fontimedia - rafforza - leadership

