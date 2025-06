Yildiz senza filtri | Restare a vita alla Juve? Per me sarebbe un sogno ma non si può mai sapere Ai tifosi voglio fare una promessa

Kenan Yildiz, il talento turco della Juventus, ha espresso il desiderio di restare a vita nel club, considerandolo un sogno. Tuttavia, con sincerità e ambizione, ammette che il futuro è incerto. Le sue parole, riprese dalla Gazzetta dello Sport durante un’intervista dagli Stati Uniti, mostrano la sua determinazione e il forte legame con i colori bianconeri. Ai tifosi, Yildiz promette di lottare sempre con il cuore.

Yildiz senza filtri: «Restare a vita alla Juve? Per me sarebbe un sogno ma non si può mai sapere». Le dichiarazioni del turco riprese dalla Gazzetta. Direttamente dagli Stati Uniti Kenan Yildiz ha rilasciato un’intervista ai giornali presenti. Le parole del numero 10 della Juventus in vista della sfida contro il Manchester City riportate dalla Gazzetta dello Sport. SIMBOLO – « Mi dĂ grande sicurezza e fiducia nei miei mezzi. So quello che devo fare, lavoro ogni giorno per aiutare la squadra. Credere in sĂ© stessi è importante, aiuta ad affrontare ogni sfida al top » COME I PIĂ™ GRANDI –  « Non amo i confronti, io voglio solo continuare a fare il massimo in allenamento e in partita, per me e per il bene della squadra » ULTIMA STAGIONE –  « Io sono cambiato molto, da adolescente sto diventando un uomo, crescendo un po’ alla volta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com