Yildiz | Restare tutta la vita alla Juventus sarebbe un sogno ma non si sa mai Con Tudor sono più libero | Primapagina

Nel cuore dei tifosi juventini pulsa il desiderio di vedere Yildiz vestire per sempre la maglia bianconera, un sogno che alimenta speranze e emozioni. Tuttavia, tra ambizioni e realpolitik, il giovane talento ci ricorda che il futuro è ancora da scrivere. Con Tudor alla guida, sembra sentirsi più libero di esprimersi, ma il suo cammino è tutto da scoprire. La storia di Yildiz è solo all’inizio, e chissà quali sorprese riserverà il domani.

2025-06-26 00:15:00 Arrivano conferme: Yildiz: “Restare tutta la vita alla Juventus sarebbe un sogno, ma non si sa mai. Con Tudor sono più libero” Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Yildiz: “Restare tutta la vita alla Juventus un sogno, ma non si sa mai. Con Tudor sono più libero”. Nel Mondiale per Club tra le stelle che stanno brillando di più ce n’è anche una che è nata da poco, che ha ancora tanto da imparare ma che si è già preso il ruolo di leader in campo della Juventus. È il numero dieci dei bianconeri, Kenan Yildiz. Il turco si è concesso a “ La Gazzetta dello Sport ” per un’intervista. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Yildiz: “Restare tutta la vita alla Juventus sarebbe un sogno, ma non si sa mai. Con Tudor sono più libero” | Primapagina

In questa notizia si parla di: yildiz - restare - tutta - vita

Yildiz: “Restare tutta la vita alla Juventus è un sogno, ma non si sa mai. Con Tudor sono più libero” - Yildiz sogna di restare tutta la vita alla Juventus, un desiderio che pulsa nel cuore di ogni tifoso bianconero.

Translate post? #Yildiz alla @Gazzetta_it: “Restare tutta la vita alla #Juventus per me sarebbe un sogno, ma nel calcio non puoi mai sapere cosa può succedere” Vai su X

"Io come Del Piero? Ognuno ha il suo percorso, penso al presente" Kenan Yildiz non si sbilancia ma confessa: "Restare alla Juve tutta la vita sarebbe un sogno" Vai su Facebook

Yildiz: “Restare tutta la vita alla Juventus è un sogno, ma non si sa mai. Con Tudor sono più libero” | Primapagina; Yildiz tutta la vita alla Juventus come Del Piero? Sarebbe un sogno ma non si sa mai, preferisco pensare al presente; Yildiz: Alla Juve per vincere tutto, come Del Piero. Tudor mi concede più libertà.

Yildiz: “Restare tutta la vita alla Juventus è un sogno, ma non si sa mai. Con Tudor sono più libero” - Nel Mondiale per Club tra le stelle che stanno brillando di più ce n`è anche una che è nata da poco, che ha ancora tanto da imparare ma che si è già preso il ruolo. Segnala msn.com

Yildiz: “Studio Del Piero, mi scrive dopo ogni gol. Sogno di restare a vita” - Alle 21 la Juve a Orlando affronta il Manchester City per il primo posto nel girone. repubblica.it scrive