Yildiz la ricetta del 10 bianconero | Lavoro la libertà di Tudor e i messaggi di Del Piero Il resto non conta Juve a vita? Io penso questo

Kenan Yildiz, talento emergente della Juventus e simbolo di una passione infinita, svela le sue ambizioni e la sua determinazione in vista della grande sfida contro il Manchester City. Tra sogni, dedizione e un amore incondizionato per i colori bianconeri, il giovane attaccante si racconta con entusiasmo, lasciando intendere che questa potrebbe essere solo l’inizio di un percorso ricco di successi. La sua storia è un esempio di come il cuore juventino possa fare la differenza.

Le parole di Kenan Yildiz, attaccante e numero dieci della Juve, sulla sua stagione ed il futuro in bianconero. Tutti i dettagli Giocatore tra i piĂą attesi per la sfida di stasera tra Juventus e Manchester City, Kenan Yildiz ha parlato dagli Stati Uniti. Ecco le sue parole raccolte da Tuttosport, che lo ha messo .

Yildiz non vuole rilassarsi! Il numero 10 bianconero invita tutto l’ambiente a stare sul pezzo: il messaggio social dopo la vittoria contro l’Udinese - Dopo la vittoria contro l’Udinese, Yildiz invita la squadra e i tifosi a rimanere concentrati. Il numero 10 bianconero, energico come sempre, ha condiviso un messaggio sui social, sottolineando l’importanza di mantenere alta la guardia e continuare a lavorare sodo.

Yildiz e la Juventus brillano al Mondiale per Club: doppietta del turco che propizia anche l’autogol del vantaggio, a segno Vlahovic su rigore. I bianconeri ipotecano gli ottavi e volano al primo posto nel girone aspettando City-Al Ain ? Vai su Facebook

Parla Tudor: Juve “posto giusto”, il mercato, Yildiz come Baggio per Platini, “Tra un 10 e un 9”; Juventus, la ricetta di Tudor dopo il Genoa: cuore e intensità . I giocatori spiegano la differenza con Motta; Abbiamo passato una settimana di lavoro intenso, Chivu e la marcia di avvicinamento a Parma-Juve. Juve, Yildiz probabile, Koopmeiners è out - Video.

Yildiz a Gazzetta: 'Restare a vita alla Juventus sarebbe un sogno, ma non si sa mai. Rinnovo? Non parlo di soldi' - L'intervista Kenan Yildiz è protagonista, dagli Stati Uniti, di un'intervista ai giornali presenti al seguito della Juventus . Da informazione.it

Igor Tudor al miele sul '10' bianconero dopo Juventus-Wydad: "Kenan Yildiz? Deciderà lui dove potrà arrivare. Ha una mentalità da grande" - L'allenatore bianconero ha espresso parole importanti per il turco, autore di una doppietta che ha permesso alla Juventus di vincere. eurosport.it scrive