Yildiz Juventus al rientro in Italia la firma sul rinnovo | nuova scadenza e ingaggio da big della rosa tutti i dettagli del nuovo accordo

Al rientro in Italia, Yildiz si appresta a siglare il suo rinnovo con la Juventus, consolidando il suo ruolo da protagonista. Con una nuova scadenza e un ingaggio da vero big della rosa, l’attesa crescere tra tifosi e addetti ai lavori. La firma simbolo di un impegno importante e di un progetto ambizioso: scopriamo insieme i dettagli di questo accordo che potrebbe segnare il futuro del talento turco in bianconero.

Yildiz Juventus, al rientro in Italia la firma sul rinnovo: nuova scadenza e ingaggio da big della rosa, i dettagli del nuovo accordo forniti dalla Gazzetta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Kenan Yilidz, che sta trascinando la Juventus in questa prima fase del Mondiale per Club. Il 10 bianconero è vicinissimo al rinnovo. Stando a quanto si apprende al rientro in Italia dopo il Mondiale il turco metterà la firma sul nuovo accordo che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2030 con ingaggio che passerà dagli attuali 1,5 milioni di euro a 4 milioni di euro a stagione.