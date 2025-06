Yildiz Juve arriva la ‘benedizione’ di Tudor per il numero 10 | Ha la testa giusta ma credo che la chiave sia questa

Yildiz Juve si prepara ad affrontare il Manchester City con la benedizione di Tudor: il tecnico riconosce il talento e la determinazione del giovane, vedendo in lui un elemento chiave per la sfida decisiva. Dopo aver lodato le sue qualità in conferenza stampa, Tudor sembra credere che la maturità mentale di Yildiz possa fare la differenza. Ora, tutto dipende dal campo: sarà lui a scrivere il suo destino in questa importante partita.

Yildiz Juve, arriva la ‘benedizione’ di Tudor per il numero 10: le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa pre Manchester City. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Manchester City, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le sue parole in particolare su Yildiz. SINGOLI – « Yildiz sta giocando molto bene. Ha la testa giusta, gli piace giocare a calcio, tutto il resto viene di conseguenza. Le sue doti sono sotto gli occhi di tutti, ma la chiave credo sia questa sua voglia di fare sempre il massimo e dare tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, arriva la ‘benedizione’ di Tudor per il numero 10: «Ha la testa giusta, ma credo che la chiave sia questa»

In questa notizia si parla di: juve - tudor - arriva - benedizione

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Per la #Juventus è una benedizione questo #MondialeperClub! #Tudor nelle 9 gare di #serieA ha badato a fare punti senza permettersi troppi esperimenti. Ora invece è libero di lavorare e per di più con un gruppo che conosce già da 3 mesi. Mi da fiducia vers Vai su X

Day-1 speciale USA la #juventus partita con la benedizione di ELKANN che trattiene YILDIZ & Cambiaso Vai su Facebook

Juventus, per Wesley servono almeno 30 milioni: l'avviso del ds del Flamengo e la 'benedizione' di Danilo; Juventus, per Wesley servono almeno 30 milioni: l'avviso del ds del Flamengo e la 'benedizione' di Danilo; Kolo Muani Juve, parla Tudor: «È un giocatore fortissimo».

Di Gregorio spiega la svolta Juve: Tudor, i tasti giusti e le idee chiare" - Due parate fondamentali con il Wydad, anche a risultato acquisito: "Ma mi dispiace per la rete subita. Da tuttosport.com

Pagina 0 | Di Gregorio spiega la svolta Juve: "Tudor, i tasti giusti e le idee chiare" - Due parate fondamentali con il Wydad, anche a risultato acquisito: "Ma mi dispiace per la rete subita. Secondo tuttosport.com