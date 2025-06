Yildiz a DAZN | Ora sono più vicino alla porta ed ho il supporto dell’allenatore Il numero 10 è un onore non un peso Per me non ci sono limiti sul Mondiale…

Kenan Yildiz si avvicina con fiducia alla grande sfida contro il Manchester City, forte del supporto del suo allenatore e della sua determinazione. Il giovane talento della Juventus, numero 10, si sente pronto a dimostrare tutto il suo valore in questa fase cruciale, con un occhio già rivolto al mondiale e ai limiti da superare. Per lui, ora, non ci sono limiti: il futuro è tutto da scrivere.

Yildiz a DAZN: «Ora ho il supporto dell’allenatore». Le dichiarazioni del numero 10 della Juventus prima della sfida al Manchester City. Kenan Yildiz ha rilasciato una lunga intervista anche ai microfoni di DAZN. Le parole del numero 10 della Juventus in vista della sfida contro il Manchester City. MONDIALE PER CLUB – «Sta andando bene per me e per la squadra. Sono orgoglioso, grato di aver potuto segnare e aiutare la squadra. Ora continuiamo a lavorare». APPROCCIO ALLA COMPETIZIONE – «Credo sempre nella mia squadra. Abbiamo lavorato duramente con il mister e quindi sì me l’aspettavo». IN COSA SEI MIGLIORATO – «Cerco sempre di migliorare in tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz a DAZN: «Ora sono più vicino alla porta ed ho il supporto dell’allenatore. Il numero 10 è un onore, non un peso. Per me non ci sono limiti, sul Mondiale…»

