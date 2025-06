Yaraki pubblica Estate in Strada | il nuovo EP urban-pop che racconta l’estate vera tra realtà e desideri

Yaraki, la fresca voce italo-brasiliana del panorama urban pop italiano, torna a emozionare con il suo nuovo EP “Estate in Strada”. Un viaggio autentico tra realtà e desideri, che cattura l’essenza dell’estate vera, fatta di emozioni, incontri e sogni. Disponibile dal 4 luglio su tutte le piattaforme digitali, questo progetto promette di diventare la colonna sonora delle vostre giornate più intense. “Estate in Strada”: l’EP che racconta...

Disponibile dal 4 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali per GiocoWarner Music Italy. Milano, 26 giugno 2025 – Dopo aver emozionato con il singolo “TTXTE”, Yaraki, la voce italo-brasiliana più originale della nuova scena urban pop italiana, torna con un nuovo progetto discografico intimo e autentico: “Estate in Strada”, un EP in tre tracce che sarà disponibile da venerdì 4 luglio 2025 in digitale. “Estate in Strada”: l’EP che racconta l’estate reale, lontana dai cliché. Il nuovo lavoro di Yaraki include tre brani: Estate in Strada TTXTE Una vita, un minuto Tre canzoni che fotografano l’estate dal punto di vista di chi resta, di chi sogna, di chi lotta con l’amore, la noia e il desiderio di partire. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Yaraki pubblica “Estate in Strada”: il nuovo EP urban-pop che racconta l’estate vera, tra realtà e desideri

