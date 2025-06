Yara la prima tv fa il botto | un caso che fa riflettere

Yara, la prima TV di Marco Tullio Giordana, conquista il prime time con numeri sorprendenti: 2.730.000 spettatori e un 17.8% di share, superando anche la concorrenza di Alberto Angela. Un caso che fa riflettere, capace di catturare l'attenzione di un pubblico ampio e variegato. Ma cosa rivela questo successo sul nostro modo di ascoltare e percepire le storie di cronaca? È il momento di scoprirlo…

Vi proponiamo "Tele.raccoamndo", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Yara ) La prima tv di Yara di Marco Tullio Giordana su Canale 5 si aggiudica il prime time di lunedì con 2.730.000 spettatori e il 17.8% di share (20mila utenti dai device), battendo di oltre 2 punti la prima puntata di Noos di Alberto Angela su Rai 1. II film è una cronistoria fedele, colpevolista secondo la critica, del caso di cronaca della 13enne Yara Gambirasio uccisa nel 2011 nel bergamasco e per cui è stato condannato Massimo Bossetti. La messa in onda entra a gamba tesa nella campagna sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Yara, la prima tv fa il botto: un caso che fa riflettere

In questa notizia si parla di: yara - prima - caso - botto

Omicidio Yara Gambirasio, per la prima volta la difesa di Bossetti accederà ai Dna raccolti durante l’indagine - Per la prima volta, la difesa di Massimo Bossetti avrà accesso ai preziosi dati genetici raccolti durante l’indagine sul delitto di Yara Gambirasio.

A una settimana dalla prima live sul tema, torniamo a parlare del caso Garlasco (e dintorni), soffermandoci sulla gogna mediatica e sulla facilità con... Vai su Facebook

Yara, la prima tv fa il botto: un caso che fa riflettere; Belve Crime, Fagnani parte col botto: ospite il protagonista del caso Yara; Massimo Bossetti in tv: la Rai apre Belve Crime con l’intervista più controversa dell’anno.

“Yara” in prima serata su Canale 5: il film evento che riporta alla luce uno dei casi più dolorosi d’Italia - Va in onda stasera, lunedì 23 giugno, per la prima volta in chiaro su Canale 5, “Yara”, il film diretto da Marco Tullio Giordana. Riporta quilink.it

Omicidio Yara Gambirasio, caso può riaprirsi? Bossetti accede ai reperti/ Scenari tra svolte e nodo revisione - Omicidio Yara Gambirasio, caso può riaprirsi dopo che Bossetti ha ottenuto accesso ai reperti? Da ilsussidiario.net