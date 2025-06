Xiaomi Pad 7S Pro è ufficiale ed è il primo tablet con chipset Xring O1

Scopri il rivoluzionario Xiaomi Pad 7S Pro, il primo tablet della gamma a essere equipaggiato con il potente chipset Xring O1. Questa novità tecnologica promette prestazioni straordinarie e un’esperienza d’uso senza precedenti. Ma cosa rende questo device così speciale? Scopri subito tutte le specifiche, i prezzi e perché il Xiaomi Pad 7S Pro sta per cambiare le regole del gioco nel mondo dei tablet.

Xiaomi Pad 7S Pro è ufficiale ed è il primo tablet della gamma a disporre del SoC Xring O1: ecco tutte le specifiche e i prezzi.

