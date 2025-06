WWE | Roman Reigns pronto al ritorno il Tribal Chief avrà un nuovo nome?

L’attesa per il ritorno di Roman Reigns, il celebre “Tribal Chief”, sta per concludersi. Assente dagli schermi dalla puntata di RAW successiva a WrestleMania 41, le voci di un suo possibile ritorno si fanno sempre più insistenti. Secondo WrestleVotes, le fonti interne confermano che il nome di Reigns è riemerso nelle discussioni della WWE, segnale inequivocabile che un nuovo capitolo sta per aprirsi nel suo affascinante percorso nel mondo del wrestling.

L’attesa per il ritorno di Roman Reigns potrebbe finalmente giungere al termine. Il “Tribal Chief” è assente dagli schermi WWE dalla puntata di RAW successiva a WrestleMania 41, ma dietro le quinte qualcosa si sta muovendo. Secondo WrestleVotes, fonti interne hanno confermato che il nome di Reigns è “riemerso nelle discussioni interne nelle ultime settimane”, un chiaro segnale che la WWE sta iniziando a pianificare concretamente il suo rientro. Con SummerSlam ormai alle porte, tutti gli indizi sembrano portare a un ritorno di Reigns in tempo per il più grande evento estivo della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns pronto al ritorno, il Tribal Chief avrà un nuovo nome?

In questa notizia si parla di: roman - reigns - ritorno - tribal

Street Fighter: Il Nuovo Film Legendary Punta Su Jason Momoa, Roman Reigns e Un Cast Stellare? - Il nuovo film di Street Fighter, Legendary, promette di essere un'epica rivisitazione del celebre videogioco, con un cast stellare che include Jason Momoa e Roman Reigns.

Ultimi aggiornamenti sulla data di ritorno di Roman Reigns in WWE; WWE: Roman Reigns pronto al ritorno? Il gesto di Paul Heyman a Raw riaccende le speculazioni; WWE: Roman Reigns ci avvisa, il Tribal Chief sta per tornare (VIDEO).

WWE: L’intera arena riconosce Roman Reigns come il vero Tribal Chief dopo SmackDown - Spazio Wrestling - Infatt, nel main event dell’ultima puntata di SmackDown si sono presentati Solo Sikoa e Tama Tonga e Solo ha sfidato Roman Reigns a riprendersi il ruolo da Tribal ... Da spaziowrestling.it

SideTalk Slam #268 - Il ritorno del Tribal Chief - World Wrestling - La festa più calda dell'estate lascia in eredità il ritorno di Roman Reigns, la rinnovata rivalità tra CM Punk e Drew McIntyre, nuovi campioni e tanto altro. worldwrestling.it scrive