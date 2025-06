WWE | Cody Rhodes verso un turn heel? Il dibattito che divide tutti

diventando sempre più dipendente dalle emozioni forti e dai cambi di alleanza. Il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori si infiamma, divisi tra chi sostiene il coraggio di Cody Rhodes e chi teme le conseguenze di un ribaltamento di ruolo. Ma una cosa è certa: il futuro di “The American Nightmare” potrebbe rivoluzionare gli equilibri della federazione.

Cody Rhodes sa che i suoi giorni da top face della WWE sono contati, ma non tutti pensano che un heel turn sia la mossa giusta. "The American Nightmare" ha recentemente ammesso che il suo percorso da buono è quasi alla fine, rivelando anche che Dwayne "The Rock" Johnson sta spingendo affinché il cambiamento avvenga. Tuttavia, secondo il veterano giornalista Dave Meltzer, cambiare ora potrebbe essere disastroso per il business della WWE, che sta vivendo un momento d'oro. Durante un intervento al Fanatics Fest, Cody ha parlato apertamente di quanto a lungo crede che i fan continueranno a supportarlo come eroe.

