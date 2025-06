WTA Eastbourne 2025 Joint e Pavlyuchenkova in semifinale Si ritira Krejcikova

Le emozioni si intensificano al WTA di Eastbourne 2025, dove le semifinali prendono forma con alcune sorprese e grandi protagonisti. Maya Joint avanza dopo una battaglia contro Blinkova, consolidando il suo cammino verso la finale. Nel frattempo, Pavlyuchenkova si impone nel derby russo. La partita tra Joint e Pavlyuchenkova promette scintille, specialmente ora che Krejcikova si è ritirata, aprendo nuove opportunità per entrambe di conquistare il titolo.

Si sono delineate le semifinali del torneo WTA di Eastbourne. Prosegue il cammino dell'australiana Maya Joint, che ha superato la russa Anna Blinkova in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un'ora e quarantasette minuti di gioco, raggiungendo così la sua terza semifinale della stagione. Adesso Joint affronterĂ  la veterana russa Anastasija Pavlyuchenkova, che ha vinto il derby con la connazionale Kamilla Rakhimova nell'unioc match della giornata che è finito al terzo set, con la vittoria della numero 53 del mondo con il punteggio di 6-2 2-6 6-0. Qualificazione alla semifinale senza nemmeno scendere in campo per la francese Varvara Gracheva, che ha sfruttato il ritiro della ceca Barbora Krejcikova.

