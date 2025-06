WTA Bad Homburg 2025 Swiatek sfiderà Paolini in semifinale Fuori Mirra Andreeva

Il WTA di Bad Homburg 2025 entra nel vivo con emozionanti quarti di finale che consacreranno le contendenti delle semifinali. Iga Swiatek, dominatrice del torneo, elimina Ekaterina Alexandrova e si prepara a sfidare Jasmine Paolini, che ha superato con determinazione la brasiliana in un match combattuto. Intanto, Mirra Andreeva, sorpresa di questa edizione, esce di scena, lasciando spazio a nuove protagoniste. Il futuro è scritto nelle prossime sfide, ma chi avrà la meglio?

Si decidono le giocatrici destinate a disputare le semifinali. È tempo di quarti di finale per il torneo WTA di Bad Homburg. Iga Swiatek elimina Ekaterina Alexandrova e sfiderà in semifinale Jasmine Paolini. Esce, a sorpresa, Mirra Andreeva, testa di serie numero tre, che cede nettamente a Linda Noskova. Jasmine Paolini, testa di serie numero due, impiega un’ora e trentasei minuti, 7-5 7-5 lo score dell’incontro, per superare la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Nel parziale di apertura l’azzurra si porta in vantaggio sul 4-3 per poi restituire il break, a zero, nel decimo gioco per il 5-5. La numero 4 del mondo non accusa il colpo, toglie nuovamente il servizio alla sudamericana e, al primo set point, chiude i conti per il 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Bad Homburg 2025, Swiatek sfiderà Paolini in semifinale. Fuori Mirra Andreeva

