Wta 500 in Germania Paolini vola in semifinale | ora sfida alla Swiatek

Jasmine Paolini vola in semifinale al WTA 500 di Bad Homburg, un traguardo straordinario che consacra il suo talento e determinazione. La 29enne di Bagni di Lucca, già protagonista di vittorie importanti, si prepara ora alla sfida clou contro la numero uno al mondo, Swiatek. Un match imperdibile che promette spettacolo e emozioni: l'Italia sogna una nuova impresa nel cuore dell’Assia.

Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 500 di Bad Homburg dell'Assia, in Germania. La 29enne di Bagni di Lucca, numero 4 Wta e 2 del tabellone, entrata in gara direttamente al secondo turno dove ha avuto la meglio sulla canadese Fernandez, si è qualificata per le semifinali superando con un doppio 7-5 la mancina brasiliana Meatriz Haddad Maia, numero 21 del mondo.

