Workshop gratuito sul digital marketing | IA generativa e strategie di business

di commercio di Brindisi organizza un workshop gratuito dedicato al digital marketing, all’IA generativa e alle strategie di business innovative. Un’occasione imperdibile per professionisti e imprenditori desiderosi di scoprire come sfruttare le nuove tecnologie per potenziare la propria attività. Non perdere questa chance di aggiornarti e fare il salto nel futuro del mercato: ti aspettiamo il 1° luglio!

BRINDISI - Che l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando il mondo del business non c’è dubbio. E in questo contesto, Brindisi si prepara ad ospitare un evento formativo di primo piano sul tema. Il 1° luglio 2025, dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede di via Bastioni Carlo V 46, la camera. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: business - workshop - gratuito - digital

