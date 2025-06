Workshop | crea un infuso da bagno naturale

un'ampia selezione di aromi e proprietà benefiche, dando vita a un rituale di benessere tutto tuo. Lasciati guidare dalla creatività e scopri come trasformare semplici elementi naturali in un’esperienza sensoriale unica, dedicata al relax e alla cura di sé. Un’occasione perfetta per riscoprire il piacere del naturale e rigenerare corpo e mente.

Un’esperienza rilassante e profumata per prenderti cura di te in modo naturale. In questo laboratorio imparerai a creare una bath tea bag: un sacchetto da bagno artigianale, riempito con fiori secchi, erbe officinali e sali naturali, perfetto per un bagno rigenerante. Sceglierai ingredienti in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

