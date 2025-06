Woltemade svanisce l’Inter | promesso sposo del Bayern Monaco!

Nick Woltemade, promettente talento del Bayern Monaco, sembrava destinato a rinforzare l’attacco dell’Inter. Tuttavia, la sua presenza tra i profili più seguiti dai nerazzurri si è interrotta bruscamente: il club bavarese ha deciso di blindarlo, facendo sfumare ogni possibilità di trasferimento. La corsa si riaccende: quali saranno i prossimi obiettivi per rinvigorire la rosa? Restate sintonizzati, il mercato è ancora ricco di sorprese.

Tra i profili attenzionati dall’Inter per rinforzare l’attacco si è inserito nelle scorse settimane anche quello di Nick Woltemade. Sul giovane tedesco, però, è piombato il Bayern Monaco. SFUMA UNA PISTA – Poche settimane fa il nome di Nick Woltemade si era inserito nella lista dei papabili innesti offensivi per la nuova Inter di Cristian Chivu. Con i posti lasciati vacanti da Marko Arnautovic e Joaquin Correa, infatti, la dirigenza nerazzurra sta lavorando durante per rinforzare il parco attaccanti nerazzurro. La prima scelta, com’è noto, è Ange-Yoan Bonny, alla quale segue Rasmus Hojlund. A questi due profili si era quindi aggiunto anche quello di Woltemade, giovane 2002 dello Stoccarda. 🔗 Leggi su Inter-news.it