Woltemade Inter si allontana sempre più la pista che porta all’attaccante | è in dirittura d’arrivo in quella big europea!

Il sogno di Woltemade di vestire l’Inter si fa sempre più concreto: il talentuoso attaccante dello Stoccarda, protagonista all’Europeo U21 con la Germania, sembra ormai a un passo dall’approdo in nerazzurro. Con il suo fiuto del gol e la giovane età, potrebbe rappresentare il futuro del club meneghino. La pista si infiamma: sarà lui il nuovo volto dell’attacco interista? Solo il tempo ci dirà.

Ecco di chi si tratta. Nel mirino dei dirigenti del calciomercato Inter per l’attacco del prossimo anno era finito anche Nick Woltemade, il talento classe 2002 dello Stoccarda che sta incantando tutti all’Europeo U21 con la Germania. Stando a quanto riferito dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Deutschland e anche da Fabrizio Romano, però, molto difficilmente il suo futuro sarà in nerazzurro. Il Bayern Monaco, infatti, pare abbia trovato l’accordo totale col calciatore che firmerà un accordo fino al 2030. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Woltemade Inter, si allontana sempre più la pista che porta all’attaccante: è in dirittura d’arrivo in quella big europea!

In questa notizia si parla di: inter - woltemade - allontana - pista

CM.com – Germania-Italia, le pagelle di CM: Koleosho sprinta, Ambrosino pennella. Gnonto rovina tutto, Woltemade da Inter | Primapagina - Il calcio giovanile è un emozionante teatro di talento e passione, dove ogni partita svela nuove promesse e sfide.

Jhon Lucumì, principale obiettivo della Roma per la difesa, ha parlato dalla Colombia del suo futuro e delle indiscrezioni che lo vogliono in contatto con Inter e Real Madrid: "Solo cose da social, non c'è niente ma lavorerò affinché diventino vere. Il mio present Vai su Facebook

Inter, ecco come la pista Woltemade si può intrecciare con il futuro di Aleksandar Stankovic - già prima della partenza per gli Stati Uniti e per il Mondiale per Club; l`Inter continua a lavorare sul. Lo riporta msn.com

Woltemade, niente Inter! Pogba si avvicina al Monaco, Newcastle su Scalvini - L'attaccante dello Stoccarda è nei radar di mercato dell'Inter, ma il DG del club tedesco ha chiuso la porta in faccia: "Andiamo avanti la pross ... Da eurosport.it