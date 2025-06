Winter | Conosco Noa Lang Conte può aiutarlo

Durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Aron Winter, membro dello staff tecnico dell’Armenia, ha condiviso alcuni dettagli affascinanti su Noa Lang. Dalla sua scoperta nelle giovanili dell’Ajax alla sua crescita come talento emergente, Winter sottolinea le qualità tecniche sorprendenti del giocatore, specialmente nel dribbling e negli assist. La sua esperienza diretta ci dà un quadro prezioso di un futuro promettente per questo giovane talento, pronto a lasciare il segno nel calcio internazionale.

Aron Winter, membro dello staff tecnico dell’Armenia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “ Conosco Noa Lang da quando giocava nelle giovanili dell’Ajax. Nella stagione 201819 ho avuto anche la possibilità di allenarlo perchè facevo parte dello staff tecnico dei Lancieri proprio in quel periodo. Sin da subito mi resi conto delle sue qualità tecniche: nel dribbling uno contro uno oltre che nella capacità di servire assist ai compagni e fare gol. La sua volontà di emergere si notava dal fatto che lavorava tanto sul campo, come se fosse un professionista di lunga esperienza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Winter: “Conosco Noa Lang, Conte può aiutarlo”

