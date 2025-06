Wimbledon sessioni d’allenamento top a scaldare il Centrale | Jannik Sinner tra i protagonisti

Il Tempio del tennis sta per riempirsi di energia e adrenalina, con sessioni di allenamento d’élite che scaldano i motori prima di Wimbledon. Tra le star in campo, spicca Jannik Sinner, pronto a mostrare il suo talento sulla celebre erba britannica. Questi momenti di preparazione sono fondamentali per affinare tecnica e feeling, poiché sulla superficie unica di Wimbledon ogni dettaglio fa la differenza. E il grande spettacolo sta per cominciare...

Il Tempio del tennis sta per animarsi. Dal 30 giugno al 13 luglio sull’erba di Wimbledon lo spettacolo non mancherà. Il torneo più affascinante e importante della stagione terrà banco e i giocatori non vedono l’ora di esprimere il proprio 100% per fare più strada possibile. A questo proposito, le sessioni di allenamento sono estremamente importanti per trovare il giusto feeling su una superficie così particolare, sulla quale non si gioca praticamente mai nel corso della stagione. Jannik Sinner è tra i grandi attesi di questo torneo e non potrebbe essere altrimenti. Il n.1 del mondo è chiamato a un riscatto, dopo la finale del Roland Garros persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, due volte vincitore a Londra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon, sessioni d’allenamento top a scaldare il Centrale: Jannik Sinner tra i protagonisti

