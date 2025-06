Wimbledon perché vige il rigoroso dress code bianco e da quando

A Wimbledon, il prestigioso torneo di tennis, regna un dress code rigoroso: bianco, dall’abbigliamento alle scarpe, per mantenere eleganza e tradizione. Ma perché questa scelta e da quando è in vigore? Scopriamo come, negli ultimi due anni, siano state apportate modifiche solo alle tenniste, lasciando invariato il protocollo maschile, sottolineando così un equilibrio tra rispetto della tradizione e evoluzione del torneo.

Donne e uomini vestiti di bianco dalla testa ai piedi (scarpe comprese): ecco perché a Wimbledon è obbligatorio questo sistema e cosa è cambiato da due anni ma soltanto per le tenniste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wimbledon, perché vige il rigoroso dress code bianco (e da quando)

In questa notizia si parla di: wimbledon - bianco - vige - rigoroso

Incontro Sinner e Papa Leone, perché a Wimbledon ci si veste di bianco? - A Wimbledon, il bianco è d'obbligo, ma per Jannik Sinner, Roma ha riservato un incontro unico. Durante gli Internazionali di Tennis, il giovane tennista ha avuto l'onore di conoscere Papa Leone XIV.

Wimbledon, perché vige il rigoroso dress code bianco (e da quando).

Wimbledon, perché vige il rigoroso dress code bianco (e da quando) - Donne e uomini vestiti di bianco dalla testa ai piedi (scarpe comprese): ecco perché a Wimbledon è obbligatorio questo sistema e cosa è cambiato da due anni ma soltanto per le tenniste ... ilgiornale.it scrive

Wimbledon, perché i tennisti vestono di bianco: il dress code - TGCOM24 - Perché il dress code dei tennisti prevede il bianco Martedì 2 Luglio 2024 - Come scrive tgcom24.mediaset.it