Wimbledon Giulio Zeppieri piega Cristian Garin al quinto set e approda nel tabellone principale!

Importante successo, Zeppieri dimostra di avere il carattere e la determinazione necessari per competere ai massimi livelli. Con questa vittoria emozionante contro un avversario di esperienza come Garin, l'italiano si apre le porte del prestigioso table di Wimbledon, segnando una tappa fondamentale nella sua carriera. Grazie a questo traguardo, Giulio si prepara ora a vivere l'emozione di confrontarsi con i migliori del mondo sui prati londinesi.

Missione compiuta per Giulio Zeppieri. L’azzurro (n.353 del ranking) ha sconfitto il cileno Cristian Garin (n.109 del mondo) in un match estremamente lottato, durato 3 ore e 18 minuti di gioco, e concluso al quinto set. 1-6 6-2 6-4 5-7 7-5 lo score in favore del tennista nostrano (n.353 del ranking), che per la prima volta approda nel tabellone principale di Wimbledon, raggiungendo per la sesta volta il main draw di uno Slam. Grazie a questo risultato, sale a quota 11 il numero di tennisti italiani (tabellone maschile) nel Tempio del tennis, dalla porta principale. Nel primo set, anche per via di un po’ di tensione, Zeppieri fatica a trovare i suoi schemi di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon, Giulio Zeppieri piega Cristian Garin al quinto set e approda nel tabellone principale!

