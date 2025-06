Wimbledon e la tradizione | la regola sacra rimasta uguale dal 1877… tranne per l’intimo femminile

Wimbledon, il torneo più prestigioso e ricco di tradizione nel mondo del tennis, si distingue per un elemento unico e immutabile: il "dress code sacro". Dal 1877, questa regola ha rappresentato il simbolo di eleganza e rispetto per la storia, mantenendo viva l’essenza di un evento che va oltre il semplice sport. L’origine di questa rigorosa norma sull’abbigliamento, che coinvolge i giocatori e il pubblico, affonda le radici in un passato lontano e raffinato, sottolineando come la tradizione sia ancora oggi il cuore pulsante di Wimbledon.

Nel mondo del tennis, Wimbledon è più di un semplice torneo; è un simbolo di tradizione e storia. Sin dalla sua prima edizione nel 1877, questo evento ha mantenuto un'aura di esclusività e rigore, grazie a una regola che ha resistito al passare del tempo: una regola che vale addirittura dal 1877 e che nessuno ha mai messo in discussione- Il "dress code sacro". L'origine, dunque, va molto indietro nel tempo. E riguarda l'abbigliamento che i tennisti e le tenniste devono indossare senza deroghe: sull'erba inglese, infatti, vige il dress code bianco obbligatorio. Nessun compromesso, nessuna eccezione.

