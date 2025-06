Wimbledon | come stanno davvero Berrettini e Musetti le ultime novità

Wimbledon si avvicina e i tifosi si chiedono: come stanno davvero Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti? Dopo un periodo difficile segnato da infortuni e riabilitazioni, entrambi stanno risalendo la china, con l’attenzione rivolta alle ultime novità e alle loro condizioni fisiche. La sfida è aperta: riusciranno a essere al top per il grande spettacolo londinese? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sulle loro speranze di tornare protagonisti sui campi più prestigiosi del tennis.

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti vengono da un periodo difficile. Entrambi hanno dovuto confrontarsi con problemi fisici che li hanno tenuti fuori dai campi, costretti a saltare diversi tornei e con il timore di non riuscire a recuperare il tempo per lo Slam londinese. Il tennista romano, tormentato dai soliti problemi muscolari nella zona addominale, e il collega toscano, alle prese con un infortunio alla coscia, hanno vissuto un periodo complicato, tra rinunce, recuperi lenti e il dubbio sulla partecipazione a Wimbledon Le ultime sulle condizioni di Berrettini e Musetti. Ma ora che il più importante torneo sull’erba è alle porte, il mondo del tennis azzurro tira un sospiro di sollievo e si prepara a tifare per due dei suoi protagonisti più attesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Wimbledon: come stanno davvero Berrettini e Musetti, le ultime novità

In questa notizia si parla di: berrettini - musetti - wimbledon - stanno

Musetti e Sonego battono i Berrettini nel doppio con super tie break agli Internazionali d’Italia 2025 - Nel derby azzurro del doppio agli Internazionali d’Italia 2025, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno mostrato grande determinazione affrontando i fratelli Jacopo e Matteo Berrettini.

Translate postDue buone notizie oggi per Musetti e Berrettini. Stanno bene entrambi, hanno recuperato dai problemi fisici, si stanno allenando regolarmente a Wimbledon. Benissimo Sinner oggi super allenamento di Jannik con il braccio d'oro Dimitrov. T Vai su X

QUASI WIMBLEDON CON... GARBO TENNIS - "Occhio a Bublik. Sinner? Non sono preoccupato. Allarme per Musetti e Berrettini. Alcaraz è il migliore sull'erba". ?Simo Chiarion Daniele Garbo Manca poco a Wimbledon, come ci arriviamo? Ne parliamo c Vai su Facebook

Musetti e Berrettini ko, saltano il Queen's e forse anche Wimbledon; Come sta Musetti? Riuscirà a recuperare dall’infortunio per esserci al Queen’s (con Berrettini?) e a Wimbledon? Intanto per Lorenzo arriva l’incoronazione di Wawrinka; Berrettini, il momento più difficile: e a Wimbledon c’è uno scenario da incubo. Musetti si ferma: “Ho bisogno di tempo”.

Wimbledon, il sorteggio per Sinner e Berrettini: orario e dove vederlo. Tutte le novità dell’edizione 2025 del Championship - Wimbledon, venerdì 27 giugno alle ore 11 il sorteggio dei tabelloni maschili e femminili: Sinner e Musetti guidano la pattuglia, Paolini la sperenza tra le donne. Secondo sport.virgilio.it

Berrettini e Musetti scaldano i motori, semaforo verde per Wimbledon - I due azzurri sono arrivati a Londra e hanno svolto i primi allenamenti, destando buone sensazioni in vista dell’inizio del torneo A meno di sorprendenti colpi di scena, sia Matteo Berrettini che Lore ... Da tennisitaliano.it