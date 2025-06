Wimbledon 2025 | tutti gli italiani nei tabelloni principali Da Sinner a Paolini e oltre

Wimbledon 2025 si preannuncia un’edizione da record per il nostro tennis, con una nutrita rappresentanza italiana nei tabelloni principali, da Sinner a Paolini e oltre. È un momento di grande orgoglio, soprattutto per il ritorno di Jannik Sinner come testa di serie numero uno, un traguardo che sottolinea il talento e la crescita del nostro movimento. Un torneo che promette emozioni e sorprese, e che vede gli italiani protagonisti sulla scena mondiale.

Sarà molto ampio il novero dei giocatori italiani al via in quest’edizione del torneo di Wimbledon, terzo Slam dell’anno e luogo dove la sacralità dei prati si unisce con il grande tennis di livello mondiale. E, per la seconda volta, uno dei nostri è la prima testa di serie. Lo status tocca di nuovo a Jannik Sinner, al quinto Slam da leader del seeding: cominciò proprio l’anno scorso dai Championships e dal match con il tedesco Yannick Hanfmann. Quattro le teste di serie italiane: era già accaduto nel 2021, quando Sinner, al tempo numero 19, era accompagnato da Matteo Berrettini (poi finalista), Lorenzo Sonego (contro cui Roger Federer vinse l’ultima partita in carriera) e Fabio Fognini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: tutti gli italiani nei tabelloni principali. Da Sinner a Paolini e oltre

