Wimbledon 2025 le favorite | quanta incertezza dietro Sabalenka e Rybakina!

Wimbledon 2025 si avvicina, alimentando speranze e incertezze tra gli appassionati di tennis. Chi succederà alle grandi protagoniste? Tra le candidate più accreditate, Aryna Sabalenka e Rybakina spiccano come favorite, ma il panorama è tutt'altro che chiaro. I tornei di preparazione non dissipano i dubbi, lasciando spazio a molteplici prospettive. Ecco, dunque, un'analisi breve delle possibili pretendenti per il prestigioso torneo londinese.

Quali favorite per Wimbledon 2025? I dubbi imperversano, i tornei di avvicinamento poco aiutano a capire, le cose sono davvero complicate: i Championships, in breve, hanno mille prospettive. Ne esploriamo in breve alcune. La prima e inevitabile è Aryna Sabalenka: la numero 1 del mondo può ben dire di entrare da favorita nel tempio del tennis. Il tutto anche se, paradossalmente, finora le sono mancati proprio i due Slam in un 2025 che la vede quasi senza rivali a livello di leadership globale. C'è un prima e un dopo per lei: il prima racconta di un ruolino di marcia poco incisivo fino al 2019, il dopo di due semifinali nel 2021 e 2023.

