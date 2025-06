Wimbledon 2025 il sorteggio del tabellone | regole teste di serie e italiani presenti Tutto quello che c’è da sapere

Manca ormai pochissimo a Wimbledon 2025, il torneo più prestigioso del tennis mondiale. Con un tabellone ricco di stelle e regole chiare, tra teste di serie e italiani pronti a brillare, l’attesa cresce. Carlos Alcaraz difenderà il titolo maschile, mentre Barbora Krejcikova cerca il bis femminile. Chi salirà sul trono? Scopri tutto sul sorteggio, le regole e gli italiani in corsa per un’edizione da ricordare.

Manca ormai pochissimo a Wimbledon 2025, terzo slam stagionale e per tradizione il più importante e prestigioso. Carlos Alcaraz difenderà il titolo nel maschile, Barbora Krejcikova – che ha sconfitto Jasmine Paolini in finale – quello femminile. E se nel tabellone femminile è sempre complicato fare pronostici, nel maschile i favoriti sono i "soliti due": proprio Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo probabilmente parte leggermente avanti per condizione fisica e soprattutto psicologica, viste le ultime vittorie a Roma, al Roland Garros e al Queen's. Sinner deve invece riscattare la sconfitta nello slam parigino e l'eliminazione ad Halle per mano di Bublik (poi vincitore del torneo).

