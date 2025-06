Wimbledon 2025 canali e orari per vedere tutti i match in TV | ecco la programmazione completa

Se sei un appassionato di tennis, non puoi perderti Wimbledon 2025! Dal 30 giugno al 13 luglio, preparati a vivere l’eleganza dell’erba e l’emozione dei match più attesi, trasmessi in esclusiva su Sky e NOW. Con oltre 750 ore di diretta e 11 canali dedicati, questa edizione sarà spettacolare come mai prima d’ora. Ecco tutta la programmazione completa per seguire ogni singolo momento di questo grande torneo.

Il grande tennis torna su Sky e NOW con tutta l'eleganza dell'erba di Wimbledon, tra match incredibili e una squadra di talenti che sa come raccontarlo. Segnate le date sul calendario, il conto alla rovescia è già iniziato: dal 30 giugno al 13 luglio, Wimbledon 2025 promette spettacolo puro per tutti gli amanti del tennis. Uno degli appuntamenti più sentiti, infatti, si gioca tutto su Sky e in streaming su NOW, con oltre 750 ore live, 11 canali dedicati e una copertura che più che televisiva sembra cinematografica. Il contratto rinnovato fino al 2030 è la ciliegina sulla torta: la Casa dello Sport non molla il suo Slam più iconico.

