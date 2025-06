Wicked Amanda Seyfried ha partecipato a ben sei audizioni | Ho lavorato duramente per anni su quella musica

Amanda Seyfried, star di Mamma Mia!, ha condiviso il suo percorso tra audizioni e sogni artistici, svelando che ha affrontato ben sei casting per il ruolo di Cosette in Les Misérables del 2012. La sua dedizione e passione per la musica e il cinema emergono chiaramente, dimostrando come il talento possa superare le sfide. La sua storia ci ricorda che il successo richiede perseveranza e cuore, un esempio ispiratore per tutti gli aspiranti artisti.

La star di Mamma mia! ha raccontato di aver partecipato a parecchi casting di progetti che amava, come per il film di Jon M. Chu. Amanda Seyfried è stata ospite del podcast In the Envelope di Backstage e ha raccontato di essersi trovata in diverse occasioni a partecipare a provini per musical cinematografici. L'attrice candidata all'Oscar ha svolto sei provini per il ruolo di Cosette nel musical del 2012 Les Misérables e poi ha aggiunto di aver partecipato allo stesso numero di audizioni per un altro musical. Amanda Seyfried ha partecipato a sei provini di Wicked "Mi trovo in quella posizione privilegiata in cui non devo per forza fare audizioni ma mi piace. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked, Amanda Seyfried ha partecipato a ben sei audizioni: "Ho lavorato duramente per anni su quella musica"

