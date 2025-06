Whatsapp vietato ai parlamentari americani

Una decisione che scuote il mondo politico: i parlamentari americani non potranno più usare WhatsApp sui dispositivi ufficiali, citando rischi per la sicurezza pubblica. Un tema che apre il dibattito sulla tutela dei dati e sulla sovranità digitale, come già avvenuto anche in Italia. L’interrogativo ora è: possibile proteggere le comunicazioni ufficiali con soluzioni nazionali affidabili? Scopriamolo insieme nel seguito.

Non si potrà più installare nei dispositivi ufficiali della Camera dei rappresentanti: «Rischi elevati per la sicurezza pubblica». Anche il capo della polizia italiana aveva lanciato l’allarme sulle app di messaggistica: il governo pensa ad alternative nazionali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Whatsapp vietato ai parlamentari americani

L'Australia vieta i social media ai minori di 16 anni; Usa, bando TikTok: ecco i Paesi dove è già vietato o soggetto a restrizioni; Dal wifi ai filtri, le 6 cose più strane dette dai deputati USA al CEO di TikTok.

Il Congresso americano vieta WhatsApp ai deputati: «È un'app ad alto rischio per la sicurezza, disinstallatela» - Il capo dell'ufficio amministrativo ordina ai membri della Camera dei rappresentanti di cancellare l'app di Meta: «Usate Teams, iMessage o Signal» ... Lo riporta msn.com

WhatsApp bandito al Congresso USA: motivi di sicurezza - L'Ufficio di Cybersecurity consiglia alternative come Signal e iMessage. Si legge su msn.com