WhatsApp il nuovo tasto direttamente in chat | Utilissimo Come attivare Message Summaries e a cosa serve

funzione di WhatsApp che permette di ottenere un riassunto automatico delle conversazioni di gruppo, rendendo più semplice seguire i messaggi importanti senza dover leggere tutto. Questa innovazione, alimentata dall’intelligenza artificiale, è ideale per chi ha poco tempo ma desidera rimanere aggiornato. Scopri come attivarla e sfruttare al massimo questa utilissima novità, che trasforma il modo di gestire le chat quotidiane.

Negli ultimi mesi, l’intelligenza artificiale ha cominciato a occupare uno spazio sempre più rilevante anche nelle applicazioni quotidiane. E adesso una funzione nuova, introdotta da una delle piattaforme più usate al mondo, si candida a diventare uno degli strumenti più apprezzati da chi ha poco tempo ma non vuole perdere il filo delle conversazioni. Riassunti automatici nelle chat di gruppo. Si chiama Message Summaries, ed è la nuova funzionalità annunciata ufficialmente da WhatsApp attraverso il proprio blog. Si tratta di una novità integrata nell’intelligenza artificiale Meta AI, introdotta nella piattaforma a partire dallo scorso aprile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - WhatsApp, il nuovo tasto direttamente in chat: “Utilissimo”. Come attivare Message Summaries e a cosa serve

In questa notizia si parla di: whatsapp - tasto - direttamente - chat

WhatsApp sta lavorando all’introduzione di un tasto “Logout”: ecco cosa cambierà - WhatsApp è al lavoro per introdurre una nuova funzionalità: un tasto "Logout" nell'app per Android. Questa modifica promette di rivoluzionare l'esperienza degli utenti, permettendo di disconnettersi facilmente dall'applicazione.

LA PROMO DEL SABATO E della DOMENICA Puoi acquistare dal sito BAJAMONTE.COM Oppure tramite il SERVIZIO CLIENTI SU WHATSAPP - clicca qui per entrare in chat https://wa.me/393496635271 Spedizioni in Italia e in Europa CONSEGNA IN 2 Vai su Facebook

Cosa vuol dire l’avviso che WhatsApp manda a tutti: il nuovo tasto per le chat di gruppo; Nuovo tasto su WhatsApp per Meta AI: cos'è, a cosa serve e perché non si può (ancora) disattivare; A cosa serve il nuovo tasto di WhatsApp?.

WhatsApp lancia un tasto per riassumere le conversazioni troppo lunghe: come attivare Message Summaries - WhatsApp ha svelato Message Summaries, una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale di Meta. Da fanpage.it

Whatsapp ora riassume i messaggi - Il riassunto si attiva toccando il pulsante che compare in presenza di messaggi non letti in una chat. Scrive macitynet.it