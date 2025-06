WhatsApp al lavoro su report pubblicitari personalizzati | maggiore trasparenza per Stato e Canali

WhatsApp si prepara a rivoluzionare il modo in cui gestisci le pubblicità: presto potrai ricevere report personalizzati su Status e Canali, garantendo maggiore controllo e trasparenza. Questa novità segna un passo importante verso un’esperienza più chiara e consapevole, permettendoti di capire meglio come e dove vengono mostrati gli annunci. Scopriamo insieme come questa funzione cambierà il rapporto tra utenti e pubblicità su WhatsApp.

WhatsApp prepara una funzione per generare report pubblicitari su Status e Canali: in arrivo più controllo per l’utente e maggiore trasparenza sulle pubblicità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - WhatsApp al lavoro su report pubblicitari personalizzati: maggiore trasparenza per Stato e Canali

In questa notizia si parla di: whatsapp - report - pubblicitari - maggiore

WhatsApp al lavoro su report pubblicitari personalizzati: maggiore trasparenza per Stato e Canali; Pubblicità più responsabile: lo rivela il report annuale di IAP; Marketing, nel 2025 budget ridotti e spazio a canali nuovi, come la tv connessa.

WhatsApp si fa trasparente: in arrivo il report completo sugli annunci pubblicitari di Status e Canali - 15 per Android, WhatsApp introduce una funzione in sviluppo che permetterà agli utenti di richiedere un report dettagliato sugli annunci visti tramite Status e Canali. Scrive news.fidelityhouse.eu

WhatsApp rinvia la pubblicità in Europa al 2026 per rispettare il DSA - WhatsApp posticipa l'introduzione della pubblicità nell'UE al 2026 per conformarsi al Digital Services Act e garantire maggiore trasparenza e privacy. Riporta msn.com