Wenger ospite speciale alla cena della Juve pre Manchester City | il dirigente incontra i bianconeri nell’hotel di Orlando – VIDEO

Un tocco di classe e grande esperienza internazionale alla serata dei bianconeri: Wenger, leggenda del calcio, è stato ospite d’onore alla cena della Juventus a Orlando. Un incontro speciale che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, preludio di una sfida emozionante contro il Manchester City. La presenza di Wenger arricchisce ulteriormente questa avventura americana della Vecchia Signora, lasciando intravedere un’atmosfera di grande fermento e speranza. La partita di stasera promette scintille.

Wenger ospite speciale alla cena della Juve prima della sfida contro il Manchester City: il dirigente incontra i bianconeri nell’hotel di Orlando – VIDEO. C’era un ospite speciale ieri sera alla cena della Juventus nell’hotel che sta ospitando i bianconeri a Orlando, lì dove questa sera è in programma la partita contro il Manchester City di Guardiola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) A fare visita ai bianconeri Arsene Wenger. La Juventus ha documentato l’incontro con il dirigente attraverso un video pubblicato sui social in cui il francese ha salutato tutti i componenti della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wenger ospite speciale alla cena della Juve pre Manchester City: il dirigente incontra i bianconeri nell’hotel di Orlando – VIDEO

In questa notizia si parla di: ospite - speciale - cena - bianconeri

Cortona Comix: gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del festival. Ubaldo Pantani ospite speciale - Cortona Comix si prepara a dare il via a un’edizione imperdibile! In attesa dell’apertura, annunciamo con entusiasmo la presenza del celebre Ubaldo Pantani come ospite speciale.

Agli italiani piace mangiare fuori, ma non quanto ad altri Paesi. Il 63,9% ha risposto di essere uscito a cena o pranzo nell'ultima settimana, ma la percentuale sale all'87% in Spagna, l'88,1% negli Usa, fino a toccare il 98,2% negli Emirati Arabi e Arabia Saud Vai su Facebook

Juventus, visite a cena: da Wenger a Alex Sandro e Danilo VIDEO; Calcio. Alessio Tacchinardi ospite ad Atessa dello Juventus club Lupi bianconeri; Modica: domenica prossima Mirko Vucinic ospite del JOFC Gianluca Pessotto per iniziativa benefica.

Rihanna ospite speciale dei bianconeri: Dybala fa la magia e la Juventus batte l'Atlético de Madrid - photogallery - RaiNews - Rihanna ospite speciale dei bianconeri: Dybala fa la magia e la Juventus batte l'Atlético de Madrid Una stella in tribuna e una stella in campo, l'argentino fa la prodezza e porta la Juventus in ... Come scrive rainews.it

Allenamento Juve, c'è un ospite speciale: come stanno McKennie e Koopmeiners - MSN - La Juventus continua il lavoro, dopo aver ripreso gli allenamenti all'indomani del giorno di pausa, in vista del match contro il Parma in programma lunedì alle 20:45. Si legge su msn.com