Wenger fa visita alla Juventus negli USA | che serata coi saluti di Danilo e Alex Sandro

È una serata speciale per la Juventus: ad Orlando, sotto il cielo stellato degli USA, Wenger fa visita ai bianconeri, regalando un momento di grande entusiasmo. Con Danilo e Alex Sandro pronti a salutare i tifosi, la squadra si prepara con energia alla sfida contro il Manchester City, un appuntamento imperdibile per gli amanti del calcio mondiale. La passione e l’adrenalina sono alle stelle, e il match promette emozioni intense!

La Juventus si trova a Orlando per preparare la partita del Mondiale per Club contro il Manchester City, in programma questa sera alle ore 21. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: juventus - wenger - visita - negli

Special guest Arsene Wenger at the Juventus team dinner tonight @fifaclubworldcup | June 14 - July 13 | Every Game | Free | DAZN.com | #FIFACWC #TakeItToTheWorld Vai su Facebook

Translate postMi ha emozionato molto vedere la Juve a cena con Arsene Wenger. Gli voglio bene al francesaccio, non come Lippi ma è al secondo posto. Vai su X

GALLERY | LA VISITA DI ARSENE WENGER; Wenger fa visita alla Juventus negli USA: che serata coi saluti di Danilo e Alex Sandro; Wenger ospite speciale alla cena della Juve pre Man City.

Wenger fa visita alla Juventus negli USA: che serata coi saluti di Danilo e Alex Sandro - La Juventus si trova a Orlando per preparare la partita del Mondiale per Club contro il Manchester City, in programma questa sera alle ore 21 italiane. calciomercato.com scrive

Juventus, visite a cena: da Wenger a Alex Sandro e Danilo VIDEO - La Juventus si trova a Orlando per preparare la partita del Mondiale per Club contro il Manchester City, in programma questa sera alle ore 21 italiane. Da ilbianconero.com