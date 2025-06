Welfare aziendale e vacanze estive 2025 | un approfondimento

lavoro intelligente e una pianificazione oculata diventano indispensabili per affrontare questa realtà. In questo scenario, il welfare aziendale si configura come uno strumento prezioso per sostenere le famiglie e favorire una pausa estiva più serena e accessibile. Approfondiamo insieme come le opportunità di welfare possano fare la differenza nella programmazione delle vacanze estive 2025, offrendo soluzioni concrete per un’estate all’insegna del relax e della spesa più sostenibile.

In un’estate in cui partire per le vacanze è ormai un privilegio ad appannaggio di pochi, non sono solo i costi di voli e hotel a pesare sulle decisioni delle famiglie. Il caro-vita colpisce ormai ogni aspetto del quotidiano, ma a farne le spese sono anche i progetti una tantum, come quelli legati alle vacanze. Non è un segreto infatti che l’aumento delle spese di vita ordinarie abbia iniziato a pesare anche sulle uscite straordinarie. Un fenomeno che sta incidendo in maniera sempre più preoccupante sulla qualità di vita dei giovani statunitensi, tanto è vero che, secondo il Summer Travel Survey 2025, solo il 46% prevede di viaggiare quest’estate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Welfare aziendale e vacanze estive 2025: un approfondimento

In questa notizia si parla di: vacanze - welfare - aziendale - estive

Partendo dalle opere di welfare operate da AEM a partire dalla sua istituzione, in questo incontro si vuole riflettere sull’ampia rete di solidarietà... Vai su Facebook

La vacanze sono un lusso? Il welfare potrebbe proporre idee utili almeno per i figli dei dipendenti; Estate 2025: 7 lavoratori su 10 rinunciano alle vacanze, il 29% si indebita per partire; Vacanze per pochi, campus per molti: estate 2025.

Vacanze pagate dal datore di lavoro, la nuova frontiera del welfare aziendale: come funziona - QuiFinanza - Buoni welfare per viaggi e vacanze, strumenti e benefici per migliorare performance e clima in ufficio. Da quifinanza.it

Estate 2025: 7 lavoratori su 10 rinunciano alle vacanze, il 29% si indebita per partire - vita, ma crescono del 20% i campus estivi aziendali per i figli dei dipendenti ... Scrive tgcom24.mediaset.it