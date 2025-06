Weekend rovente in Toscana | in arrivo temperature fino a 38 gradi

Prepariamoci a vivere un weekend rovente in Toscana, con temperature che sfioreranno i 38 gradi. Firenze, Siena e Arezzo si troveranno a fare i conti con un caldo record, mentre l’allerta gialla della Protezione Civile ci invita alla massima attenzione. È il momento di proteggere la nostra salute e godersi il sole in sicurezza: ecco come affrontare al meglio questa ondata di calore.

La Toscana si prepara a un fine settimana bollente. A partire da venerdì 27 giugno e per tutto il weekend, un’ondata di caldo investirà la regione con temperature massime che, nelle città dell’entroterra come Firenze, Siena e Arezzo, potranno toccare i 37-38 gradi. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temperature estreme valida fino a domenica pomeriggio. Il picco è atteso tra sabato e domenica, con giornate soleggiate e afa persistente anche nelle ore serali. Le minime notturne non scenderanno sotto i 24°C, contribuendo a un generale disagio fisico soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: rovente - toscana - arrivo - temperature

Toscana verso l’estate: fiammata africana in arrivo. Giugno rovente, sarà come il 2003? - La Toscana si prepara a vivere un giugno rovente, con l’arrivo di una fiammata africana prevista già da domenica 25 maggio.

Toscana, caldo in aumento: è in arrivo un'ondata rovente. Sono 3 le zone con temperature “insopportabili” - Le previsioni Vai su Facebook

Caldo rovente in Toscana: picco e allerta. Temperature in calo solo da questa data Vai su X

Weekend rovente in Toscana: in arrivo temperature fino a 38 gradi; Toscana, caldo in aumento: è in arrivo un’ondata rovente. Tre le zone con temperature “insopportabili”; Caldo record in Toscana, picchi fino a 39 gradi. “Sarà una delle estati più calde”: i giorni più critici.

Caldo rovente in Toscana: picco e allerta. Temperature in calo solo da questa data - L’ondata di calore è dovuta a un vasto e robusto promontorio di matrice africana ... Si legge su lanazione.it

Caldo, Firenze rovente: tre giorni…" - Domenica cielo più stabile sulla Valdelsa e in tutta la regione Il weekend in arrivo sarà all’insegna del caldo estivo, ma con ... Lo riporta informazione.it