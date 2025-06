Weekend da incubo | l’escalation del caldo africano lo zero termico a 5.200 metri il rischio di temporali eccezionali con grandine

L’estate 2025 si presenta sotto un cielo minaccioso: il caldo africano intensifica la sua morsa, portando ondate di calore incredibili e temporali devastanti. Per trovare refrigerio, bisognerà salire oltre i 2.500 metri, ma nemmeno in alta quota ci si può sentire al sicuro. Tra sabato e domenica si prevede il nuovo record dello zero termico sopra i 5.200 metri, un segnale allarmante per i ghiacciai e l’ambiente. Ecco cosa ci attende in questo weekend da incubo.

Roma, 26 giugno 2025 – Per trovare un po' di refrigerio si dovrà salire in quota, oltre i 2.500-3.000 metri. Ma nemmeno sulla cima del Monte Bianco, a 4.806 metri, si troveranno delle gelate. Tra sabato 28 e domenica 29 si teme infatti nuovo record dello zero termico oltre i 5.200 metri, per la paurosa agonia dei ghiacciai. E l’estate è iniziata solo da poco. Una notte di temporali: ecco dove. Sono inquietanti le previsioni di ilMeteo.it per il prossimi giorni. L' anticiclone africano porterà entro domenica una canicola record in Italia, scrivono gli esperti. Che avvertono: il caldo e l'umidità alle stelle causeranno alcuni temporali forti al Nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Weekend da incubo: l’escalation del caldo africano, lo zero termico a 5.200 metri, il rischio di temporali eccezionali con grandine

