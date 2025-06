Weekend cosa fare a Pisa e provincia il 28 e il 29 giugno

Se desideri vivere un weekend indimenticabile tra cultura, natura e tradizione, Pisa e la sua provincia offrono un ricco calendario di eventi il 28 e il 29 giugno. Dal suggestivo Gioco del Ponte alle colline in fiore, dalle esposizioni artistiche alle emozionanti escursioni notturne, ogni momento sarà un tuffo nell’autentico spirito pisano. Scopriamo insieme cosa non perdere per un fine settimana all'insegna di scoperta e divertimento!

Il Giugno Pisano che si chiude con il Gioco del Ponte, le numerose iniziative nei campi di lavanda in fiore delle colline pisane, le opere di Elena Dago in mostra a Volterra nell'esposizione 'Inchiostri sentimentali'Â e un trekking astronomico tra i boschi di Riparbella. Ma non solo: ecco cosa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

